Молодежь из Азербайджана приняла участие в международном форуме в Актау

В Актау прошел международный молодежный форум Jastar Wave - Aktau 2025, организованный в рамках присвоения статуса "Актау - культурная столица тюркского мира 2025 года" и 30-летия Ассамблеи народа Казахстана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области, в масштабном мероприятии приняла участие молодежь из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, передает Day.Az.

Помимо молодёжи, в форуме также были представлены общественные деятели, депутаты маслихата и руководители государственных органов Казахстана.

Отметим, что участники форума примут участие в ряде культурных и познавательных мероприятий, которые пройдут в регионе с 21 по 23 марта.