Азербайджан проведет первый в истории шахматный тур

Федерация шахмат Азербайджана организует первый в истории страны "Шахматный тур Азербайджана" (Chess Tour Azerbaijan).

Как сообщает Day.Az, на недавнем заседании оргкомитета под руководством президента федерации Махира Мамедова обсуждались организационные детали мероприятия. Мамедов отметил, что тур охватит все регионы страны и будет включать 8 международных открытых шахматных турниров, что поможет улучшить навыки шахматистов из разных уголков Азербайджана.

Тур начнется в Баку с международного шахматного фестиваля Baku Open, который стартует 28 апреля. Затем состоятся Sheki Open (с 18 по 25 июня), Shamakhı Open (с 26 июня по 3 июля), Lankaran Open (с 6 по 13 июля), Guba Open (с 15 по 22 июля), Ganja Open (с 11 по 18 ноября) и Shirvan Open (с 19 по 26 ноября).

Кроме того, в рамках "Шахматного тура Азербайджана" пройдет турнир "Вугар Гашимов Open", а также будет запущен новый сайт Chess.az.

В турнирах примут участие как местные, так и международные шахматисты, включая гроссмейстеров мирового уровня.