Трамп опроверг слухи о проведении брифинга для Маска

Данные о том, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг для предпринимателя Илона Маска по поводу планов властей на случай возможного конфликта с КНР, не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, распространенная СМИ информация является фальшивой.

"Они ошибочно заявили, что Маск завтра (21 марта. - "Газета.Ru") отправится в Пентагон, чтобы ему провели брифинг о любой потенциальной "войне с КНР". Как нелепо", - отметил американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что участники встречи не собирались обсуждать действия Пекина и даже упоминать его. В связи с этим Трамп назвал позорными попытки журналистов "придумывать такую ложь".