https://news.day.az/sport/1738906.html Сегодня состоятся 6 отборочных матчей ЧМ-2026 Сегодня состоятся шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Как передает Day.Az, в рамках отборочных игр Кипр сыграет с Сан-Марино, Андорра встретится с Латвией, Англия - с Албанией, Мальта - с Финляндией, Польша - с Литвой, а Румыния - с Боснией и Герцеговиной. 21 марта:
Сегодня состоятся 6 отборочных матчей ЧМ-2026
Сегодня состоятся шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Как передает Day.Az, в рамках отборочных игр Кипр сыграет с Сан-Марино, Андорра встретится с Латвией, Англия - с Албанией, Мальта - с Финляндией, Польша - с Литвой, а Румыния - с Боснией и Герцеговиной.
21 марта:
21:00 Кипр - Сан-Марино;
23:45 Андорра - Латвия;
23:45 Англия - Албания;
23:45 Мальта - Финляндия;
23:45 Польша - Литва;
23:45 Румыния - Босния и Герцеговина.
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