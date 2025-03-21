Сегодня состоятся 6 отборочных матчей ЧМ-2026

Сегодня состоятся шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как передает Day.Az, в рамках отборочных игр Кипр сыграет с Сан-Марино, Андорра встретится с Латвией, Англия - с Албанией, Мальта - с Финляндией, Польша - с Литвой, а Румыния - с Боснией и Герцеговиной.

21 марта:

21:00 Кипр - Сан-Марино;

23:45 Андорра - Латвия;

23:45 Англия - Албания;

23:45 Мальта - Финляндия;

23:45 Польша - Литва;

23:45 Румыния - Босния и Герцеговина.