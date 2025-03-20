https://news.day.az/world/1738828.html

Макрон донимает Зеленского - ВИДЕО

Зеленский просит Макрона позвонить после брифинга. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Эммануэль, Эммануэль... Простите, Эммануэль. У меня просто разговор с журналистами. Можно, можно, через несколько минут, через 15-20 минут..." - попросил Зеленский. Представляем видео: