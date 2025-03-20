Макрон донимает Зеленского

Зеленский просит Макрона позвонить после брифинга.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Эммануэль, Эммануэль... Простите, Эммануэль. У меня просто разговор с журналистами. Можно, можно, через несколько минут, через 15-20 минут..." - попросил Зеленский.

Представляем видео: