https://news.day.az/society/1738712.html В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске 19 марта сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) на территории страны были предприняты меры в связи с различными правонарушениями. Выявление и предотвращение преступлений Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, зарегистрировано 36 преступлений. Преступления, связанные с предыдущими периодами:
В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске
19 марта сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) на территории страны были предприняты меры в связи с различными правонарушениями.
Выявление и предотвращение преступлений
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, зарегистрировано 36 преступлений.
Преступления, связанные с предыдущими периодами:
Обеспечено раскрытие 27 преступлений.
Задержание разыскиваемых лиц
Общее количество задержанных: 305 человек, находившихся в розыске, были задержаны.
Факты в связи с наркотиками:
Выявлено 20 фактов.
Незаконные боеприпасы:
Выявлено 10 фактов и приняты соответствующие меры.
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