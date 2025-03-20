В Азербайджане задержаны сотни людей, находившихся в розыске

19 марта сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) на территории страны были предприняты меры в связи с различными правонарушениями.

Выявление и предотвращение преступлений

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, зарегистрировано 36 преступлений.

Преступления, связанные с предыдущими периодами:

Обеспечено раскрытие 27 преступлений.

Задержание разыскиваемых лиц

Общее количество задержанных: 305 человек, находившихся в розыске, были задержаны.

Факты в связи с наркотиками:

Выявлено 20 фактов.

Незаконные боеприпасы:

Выявлено 10 фактов и приняты соответствующие меры.