https://news.day.az/culture/1738832.html Классика на праздник Новруз в Баку - ФОТО В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в преддверии праздника Новруз прошел вечер классической музыки, сообщает Day.Az.
Классика на праздник Новруз в Баку - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в преддверии праздника Новруз прошел вечер классической музыки, сообщает Day.Az.
Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Узеира Мамедова представил произведения мировых классиков Моцарта, Бетховена, Гайдна, отражающие дух весны.
Фото - Кямран Багиров.
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