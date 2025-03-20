Новый тренер сборной Азербайджана по карате

В молодежной сборной Азербайджана по карате (возрастная группа U-21, 18-21 год) назначен новый главный тренер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на должность главного тренера назначен заслуженный тренер Эльнур Ибрагим.

Ранее Ибрагим занимал пост главного тренера юношеской и молодежной сборной Азербайджана в 2002-2009 годах, а с 2009 по 2024 год возглавлял национальную сборную Кувейта по карате.