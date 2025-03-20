https://news.day.az/sport/1738671.html Новый тренер сборной Азербайджана по карате В молодежной сборной Азербайджана по карате (возрастная группа U-21, 18-21 год) назначен новый главный тренер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на должность главного тренера назначен заслуженный тренер Эльнур Ибрагим.
Новый тренер сборной Азербайджана по карате
В молодежной сборной Азербайджана по карате (возрастная группа U-21, 18-21 год) назначен новый главный тренер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на должность главного тренера назначен заслуженный тренер Эльнур Ибрагим.
Ранее Ибрагим занимал пост главного тренера юношеской и молодежной сборной Азербайджана в 2002-2009 годах, а с 2009 по 2024 год возглавлял национальную сборную Кувейта по карате.
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