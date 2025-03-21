В Джалилабадском районе при родах скончалась женщина

Стали известны новые детали трагической смерти женщины, которая скончалась после родов в Джалилабадском районе.

Как сообщили Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 8 марта в 20:00 женщина 1999 года рождения была доставлена в родильное и гинекологическое отделение Джалилабадской центральной районной больницы. Роженица поступила после родов, проведенных в домашних условиях.

На момент госпитализации состояние женщины было стабильным, сознание ясным. Во время обследования были выявлены две капсулированные кисты, однако других патологий не обнаружено.

В полночь состояние пациентки резко ухудшилось, и её перевели в отделение интенсивной терапии. Несмотря на все усилия медиков и проведенные реанимационные меры, женщина скончалась 20 марта в 17:30.