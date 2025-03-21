https://news.day.az/society/1738871.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Агсуинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:59 по местному времени в 17 км к востоку от Кюрдамирской станции в Агсуинском районе, очаг залегал на глубине 41 км.