Гаити прибыл в Сумгайыт с победной серией

Сборная Гаити по футболу, проделавшая путь в 11 тысяч километров из далекой Америки - побережья Карибского моря - в Сумгайыт для товарищеского матча со сборной Азербайджана, сыграет на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде.

İdman.biz проанализировал последние игры Гаити, чтобы получить представление о далеком сопернике, представляющем страну с населением на один миллион человек больше, чем у нас, и площадью в три раза меньше.

Для начала давайте кратко рассмотрим историю футбола Гаити. Команда, выигравшая чемпионат КОНКАКАФ на родине в 1973 году, год спустя приняла участие в чемпионате мира. На чемпионате мира в Германии сборная проиграла на групповом этапе Италии (1:3), Польше (0:7) и Аргентине (1:4).

Что касается последних результатов сборной Гаити, то команда, занимающая в настоящее время 86-е место в рейтинге ФИФА, на 31 позицию выше Азербайджана, за последний год в основном побеждала более слабых соперников. В отборочном турнире к чемпионату мира Гаити обыграл Барбадос (177-е место в мировом рейтинге) со счетом 3:1 в группе D в зоне КОНКАКАФ и Сент-Люсию (167-е место в рейтинге) со счетом 2:1. На данный момент после двух туров они отстают от лидера Кюрасао (91-е место в рейтинге) по разнице забитых и пропущенных мячей при максимальном результате.

В Лиге B Лиги наций КОНКАКАФ Гаити обыграл Пуэрто-Рико (157-е место) со счетом 4:1 и 3:0, Сен-Мартен (не входит в мировой рейтинг, так как не входит в ФИФА) со счетом 6:0 и 8:0 и Арубу (195-е место) - 3:1 и 5:3. Благодаря этому команда выиграла группу и вышла в Лигу А.

Интересно, что Азербайджан станет самым сильным противником, с которым гаитянам придется столкнуться за последний год.

Отметим, что матч состоится 22 марта.