Закир Гасанов ознакомился с медицинскими автомобилями для оказания амбулаторного обслуживания

20 марта руководство министерства обороны навестило военнослужащих, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Руководство министерства минутой молчания почтило память общенационального лидера и шехидов.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к местам службы. Военнослужащим были преподнесены подарки по случаю праздника.

Затем министр обороны встретился с медицинским персоналом госпиталя, поздравил их с праздником и дал соответствующие поручения о проявлении особо чуткого отношения к военнослужащим, проходящим лечение и обследование в госпитале, и повышении качества оказываемых услуг.

Генерал-полковник З.Гасанов передал поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз.

Коллектив Главного клинического госпиталя и проходящие там лечение военнослужащие выразили глубокую признательность Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству министерства обороны за созданные условия, внимание и заботу.

Затем исполняющий обязанности начальника Медицинского управления министерства обороны полковник медицинской службы Анар Исмаилов представил брифинг о проводимых реформах в области военной медицины, новшествах, внедряемых для более качественного медицинского обслуживания военнослужащих, состоящих на службе и находящихся в запасе, а также их семей, в том числе о внедрении новых практических методов лечения.

Министру обороны было доложено, что в Главном клиническом госпитале созданы все необходимые условия для диагностики и лечения военнослужащих, медицинский персонал работает с высоким профессионализмом и энтузиазмом.

В заключение министр обороны осмотрел на территории госпиталя специальные автомобили, находящиеся на балансе медицинской службы, которые оснащены современным оборудованием и предназначены для амбулаторного обслуживания.