Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за введения граждан в заблуждение относительно "российской угрозы". Об этом заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезть в карманы французов. Его отстранение от должности - это жизненно важная необходимость", - написал политик.