Азербайджанский шахматист входит в Топ-5 на чемпионате Европы

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы входит в первую пятерку индивидуального чемпионата Европы в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятом туре Мурадлы одержал победу белыми фигурами над сильным чешским гроссмейстером Давидом Наварой. В активе азербайджанского шахматиста сейчас 4,5 очка и он занимает пятое место.

В то же время Айдын Сулейманлы, Ниджат Абасов, Мисреддин Искендеров и Ахмед Амедзаде в отчетном туре сыграли вничью и с 3,5 очками занимают 49, 54, 32 и 51 места соответственно. Также 3,5 очка набрал Хаган Ахмед, который расположился на 79 строчке.