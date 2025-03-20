Азербайджанский русский драмтеатр впервые примет участие в масштабном театральном форуме в Беларуси

С 20 по 27 марта Азербайджанский государственный академический русский драматический театр впервые примет участие на одном из самых масштабных театральных форумов М.@РТ КОНТАКТ, который состоится в городе Могилёв (Беларусь), сообщает Day.Az.

Будет показан спектакль режиссёра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского "Любовная отповедь мужчине, сидящему на кресле". В главной роли - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская. Спектакль состоится в Центральном концертном зале Могилёва.

А также к 80-летию Победы Великой Отечественной войны коллектив примет участие в возложении цветов памятнику уроженцу Азербайджана, почётного гражданина города Могилёва, Герою Советского Союза, кавалеру ордена Ленина, четырёх орденов боевого Красного знамени, орденов Кутузова и Хмельницкого второй степени, гвардия полковнику Аслану Везирову.

Аслан Везиров с июня 1941 г. воевал на Южном, Юго-Западном, Северо-Кавказском, степном, 2-м Белоруском и 3-м Украинском фронтах Великой Отечественной войны, особо отличился на при форсировании рек Прони, Днепра, Одера, освобождении городов Могилёв, Минск, Гродно. В июне 1944-ого года в операции по освобождению Могилёва "благодаря грамотным действиям и беспримерному героизму 1-й Гвардейской штурмовой инженерно-сапёрной бригады под командованием полковника А.Ф.Везирова была обеспечена бесперебойная переправа через Днепр основных наступающих войск", за что в последствии бригада получила Почётное наименование "Могилёвская", а самому А.Ф.Везирову было присвоено звание Почётного гражданина города Могилёва.