Первые матчи сборной Азербайджана в году

Сборная Азербайджана по футболу в ближайшие дни проведет два товарищеских матча с командами Гаити (22 марта) и Беларуси (25 марта).

Как передает İdman.biz, эти встречи будут первыми для подопечных Фернанду Сантуша в 2025 году. В связи с этим интересно понять, насколько успешными для национальной команды являются первые матчи каждого года, начиная с 1994 по 2024 годы, и какова тенденция этих игр в последнее десятилетие.

Результаты с 1994 по 2024 годы

Для начала разделим результаты первых матчей сборной Азербайджана в каждом году на десятилетия.

Десятилетие 1: 1994-2003

В период с 1994 по 2003 годы сборная Азербайджана в начале каждого года провела 20 матчей. Из них было одержано 4 победы, 3 матча завершились вничью и 13 поражений.

Среди этих 20 матчей 4 были официальными, а 16 - товарищескими. Процент побед в этот период составил 20%, ничьих - 15%, а поражений - 65%.

Десятилетие 2: 2004-2013

В начале каждого года второго десятилетия сборная Азербайджана также провела 20 игр, результаты которых оказались чуть лучше: 6 побед, 7 ничьих и 7 поражений. Количество официальных матчей возросло до 6.

Процент побед увеличился до 30%, ничьих - до 35%, а поражений снизился до 35%.

Десятилетие 3: 2014-2023

В этот период в 20 первых матчах года команда одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Количество официальных матчей составило 6. Процент побед составил 25%, ничьих - 25%, а поражений - 50%.

2024 год

В начале 2024 года сборная Азербайджана провела два товарищеских матча, в которых по разу сыграла вничью и победила.

Влияние типа матча на результаты в начале года

Анализ показывает, что в первых товарищеских матчах года сборная Азербайджана одержала 11 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Во вторых товарищеских матчах года статистика выглядит следующим образом: 10 побед, 6 ничьих и 12 поражений.

В первых официальных матчах команда одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Во вторых официальных матчах года статистика составляет: 1 победа, 1 ничья и 5 поражений.

Сборная Азербайджана демонстрирует более высокий процент побед в первых матчах года, если это товарищеские игры, по сравнению с официальными. В товарищеских встречах команда чаще выигрывает, что может быть связано с меньшим давлением и возможностью экспериментировать с составом. Однако общее количество побед остается невысоким в обеих категориях.

Выводы: традиционно скромно

Проведенный анализ выступлений сборной Азербайджана по футболу в первых двух матчах каждого года с 1994 по 2024 годы показывает, что команда в целом демонстрировала скромные результаты на старте сезона. Общий процент побед в этих играх остается относительно низким, что соответствует общей статистике выступлений сборной на международной арене.

Наблюдаются некоторые улучшения показателей в период с 2004 по 2013 годы по сравнению с первым десятилетием. Однако в последние годы (2014-2024) существенного прогресса в результатах первых двух матчей года не зафиксировано, хотя отмечается тенденция к увеличению количества ничейных исходов.

В заключение следует отметить, что начало футбольного года для сборной Азербайджана часто складывается непросто, и команда, как правило, демонстрирует осторожный подход, направленный на избежание поражений, особенно в официальных встречах. Улучшение результатов в первых матчах года могло бы оказать положительное влияние на дальнейшие выступления команды в течение всего сезона.