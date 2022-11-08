https://news.day.az/politics/1509975.html Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Символы Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
По случаю второй годовщины славной Победы Азербайджана в 44-дневной войне Мост мучеников 15 июля и историческая Галатская башня в Стамбуле подсвечены цветами азербайджанского флага.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.
"Во вторую годовщину Победы Азербайджана стамбульский мост и Галатская башня окрасились в цвета азербайджанского флага", - говорится в публикации.
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