https://news.day.az/politics/1511654.html У Азербайджана есть успешный опыт, которым мы можем воспользоваться - Президент Албании
У Азербайджана есть успешный опыт, которым мы можем воспользоваться - Президент Албании
У Азербайджана есть успешный опыт, которым мы можем воспользоваться.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 15 ноября Президент Республики Албания Байрам Бегай, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре