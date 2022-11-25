Азербайджан является страной с сильными экономикой, внешней дипломатией и армией, и все это - успех Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан сегодня является страной с сильными экономикой, внешней дипломатией и армией, и все это - успех Президента Ильхама Алиева.

Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказал участник состоявшейся в Университете ADA международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", профессор в области политических наук в Университете Юты Хакан Явуз, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан в настоящее время является одним из самых надежных партнеров в мире.

"После второй Карабахской войны роль Азербайджана в мире еще больше возросла. Азербайджан является сегодня страной с сильными экономикой, внешней дипломатией и армией, и все это - успех Президента Ильхама Алиева", - сказал Явуз.

Профессор подчеркнул, что Турция в свою очередь всегда рядом с Азербайджаном.

"Пока Армения не заключила мир с Азербайджаном, у Турции не может быть хороших отношений с Арменией", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.