Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о процессах в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает Day.Az.

Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессах, происходящих в регионе.

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