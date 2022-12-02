https://news.day.az/politics/1516248.html Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о процессах в регионе
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОБСЕ о процессах в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, передает Day.Az.
Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ОБСЕ о процессах, происходящих в регионе.
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