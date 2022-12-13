Миротворцам запретили вмешиваться в происходящее в Лачинском коридоре

На дороге Шуша-Ханкенди продолжается акция представителей азербайджанских НПО, направленная против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и нанесения ущерба экологии на территории Азербайджана, временно находящейся под контролем РМК. Протестующие вторые сутки требуют от генерала Волкова создать обещанные им условия для мониторинга рудников. Рано или поздно правовое требование азербайджанцев необходимо удовлетворить. Но командование российских миротворцев скрывается в своем штабе, а армяне подняли истерику, требуя от военнослужащих РФ "применить силу".

Тем временем, стало известно, что в Москва не стала обсуждать этот вопрос и вовсе запретила миротворцам предпринимать шаги по разблокированию Лачинского коридора. Об этом сообщают армянские телеграм-канализации: "Из командования РМК дали понять, что сверху пришла директива, которую объяснили тем, что "проблема будет урегулирована путем переговоров". Логично, что приказ не разблокировать коридор силой поступил прямо из Москвы, а способствовало даче такого приказа российское внешнеполитическое ведомство".

Параллельно в армянском сегменте соцсетей с новой силой начинают подниматься антироссийские настроения. Успели обвинить и МИД РФ, и Кремль, обещали митинги в Ереване. Прошло 2 года со Второй Карабахской войны и армянство до сих пор надеется, что за нее все проблемы должна решать Россия, российские солдаты. Урок остается не усвоенным. Вопи или не вопи, провокациями и фейками столкнуть азербайджанцев с российскими миротворцами не получится. Мы не драться пришли, а решать проблему, которая создана криминальными кругами остатков сепаратизма в Карабахе. Азербайджанский народ справедливо обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов страны.

Сколько бы ни истерили армяне, мониторинг и расследование будут непременно проведены. Кто бы ни сопротивлялся, сотрудники азербайджанских министерств, в том числе и экологии, имеют полное право проводить мониторинги по всей территории страны и продолжат это делать. Вне зависимости от того, есть на той или иной территории РМК или нет.

Армяне на протяжении 30 лет оккупации разворовали природные ресурсы нашей страны, загрязняли наши реки, выжигали поля, разрушали дома. Теперь, когда Карабах освобожден и мы вернулись на свои законные и исторические земли, прервав эти преступные действия, делать это больше не получится. Азербайджанские чиновники продолжат прибывать куда надо, когда надо, проводить мониторинги, расследования и переговоры при любых нарушениях законов нашей страны.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.