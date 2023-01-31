Члены иранской шпионской сети в Азербайджане должны понести наказание

Все члены иранской шпионской сети в Азербайджане должны быть идентифицированы и понести заслуженное наказание. В их число также входят сотрудники некоторых СМИ, поддерживающие террористическую и подрывную деятельность Ирана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Trend заместитель директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли,

Он добавил, что враждебная политика Ирана в отношении Азербайджана на протяжении многих лет, попытки осуществления диверсионно-подрывной деятельности в нашей стране побуждают азербайджанское государство принять жесткие меры.

"Недавно был совершен кровавый теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Антиазербайджанская политика Ирана вызывает справедливое недовольство и возмущение азербайджанской общественности", - сказал Керимли.

Он отметил, что правоохранительными органами Азербайджана проводятся спецоперации против иранской шпионской сети в стране.

По его словам, прискорбно, что некоторые медиа-структуры поддерживают провокации Ирана против азербайджанского государства.

"Сотрудники медиа-структур SalamNews и InterAz, работавшие на иранскую разведку и поддерживающие террористический режим мулл, являются врагами азербайджанского государства и народа. Эти лица, представители СМИ, предали свою Родину, что очень прискорбно. Подобным нет места в наших рядах", - добавил Керимли.

Он отметил, что проведение спецопераций против иранских шпионов по всей стране свидетельствует о глубоких корнях этой сети.

"Можно с уверенностью сказать, что правоохранительные органы Азербайджана полностью разоблачат эту шпионскую сеть и все ее участники предстанут перед законом. Верим, что азербайджанское государство в скором времени искоренит иранскую шпионскую сеть в стране", - сказал Сахиль Керимли.