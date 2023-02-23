Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентской сетью ДН и ТюркПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23 февраля приняла генерального секретаря ТюркПА Сурейя Эра.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер отметила, что Милли Меджлис Азербайджана с момента основания ТюркПА придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и проявляет внимание и заботу о ее деятельности.

На встрече подписан меморандум о взаимопонимании между парламентской сетью Движения неприсоединения и ТюркПА.