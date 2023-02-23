https://news.day.az/politics/1540804.html Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентской сетью ДН и ТюркПА - ФОТО
Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентской сетью ДН и ТюркПА - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23 февраля приняла генерального секретаря ТюркПА Сурейя Эра.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер отметила, что Милли Меджлис Азербайджана с момента основания ТюркПА придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и проявляет внимание и заботу о ее деятельности.
На встрече подписан меморандум о взаимопонимании между парламентской сетью Движения неприсоединения и ТюркПА.
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