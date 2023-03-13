Сахиба Гафарова обсудила сотрудничество с коллегой из Бахрейна

13 марта в рамках своего рабочего визита в Королевство Бахрейн спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Маджлиса аль-Шура этой страны Али бин Салехом Аль-Салехом.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами. Было отмечено, что наши дружественные страны объединяют общие религиозные и культурные ценности, Азербайджан и Бахрейн успешно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОИС и Движение неприсоединения.

Было подчеркнуто, что нынешний визит С.Гафаровой является первым визитом в Бахрейн в качестве спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Отмечено, что сотрудничество между нашими парламентами положительно влияет на развитие отношений между двумя государствами, и сегодня налажено эффективное сотрудничество между нашими законодательными органами. Наши парламенты также взаимодействуют в рамках ряда международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес.