https://news.day.az/politics/1548197.html Армения все еще полностью не вывела свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана - МИД
Армения все еще полностью не вывела свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана - МИД
Армения все еще полностью не вывела свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана.
Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с недавнем заявлением МИД Армении.
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