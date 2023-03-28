https://news.day.az/politics/1550114.html Госдеп США о нормализации азербайджано-армянских отношений
Госдеп США о нормализации азербайджано-армянских отношений
США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
"Мы продолжим оказывать помощь в обсуждениях между Арменией и Азербайджаном как в двустороннем формате, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций", - подчеркнул Ведант Патель.
Он напомнил, что накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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