Армении больше нечего делать в ОДКБ и ЕАЭС

Армении больше нечего делать в ОДКБ. Эта история с молочной продукцией показывает, что рано или поздно Армении будет нечего делать и в Евразийском экономическом союзе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил вице-председатель партии "За Республику" Рубен Меграбян.

По его словам, российское присутствие в Армении, в том числе военное, является элементом ограничения суверенитета Армении.

"И оно должно быть выведено с территории Армении. В качестве временной меры должно быть отмечено, что они должны оставаться только в рамках тех гарнизонов, где они приписаны. И нечего шастать на армяно-азербайджанской границе, им там делать нечего", - отметил Меграбян.

Представляем вашему вниманию видео: