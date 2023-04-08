Армяне и миротворцы разыграли очередной провокационный спектакль

Армянская сторона и те, кто ее поддерживает, перешли к новым способам провокаций. Посылая автобусы с пожилыми людьми и детьми в Карабах без согласования с азербайджанской стороной, они знают, что это вызовет напряженность, и хотят таким образом снова привлечь начавшее слабеть внимание мирового сообщества к Лачинской дороге.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог и историк Ризван Гусейнов.

Произошедший 4 апреля на Лачинской дороге инцидент с якобы потерей сознания несколькими армянками политолог считает представлением. Эта симуляция, отметил он, была призвана разжалобить мир. Армянская сторона спекулирует своими стариками и детьми, якобы страдающими от акции экоактивистов.

"Уже разоблачены мифы о якобы проживании в Карабахском регионе Азербайджана 120 тысяч армян, о том, что из-за акции экоактивистов старики и дети в Ханкенди, дескать, умирают от голода и холода. В крушении последнего мифа армяне должны обвинять своих соплеменников, которые ежедневно выставляют в соцсетях фотографии пиршеств и гулянок в ресторанах, праздников с обильными угощениями и так далее. Видя, что образ замерзшего голодающего армянина рассыпался, армяне решили давить на другую болевую точку - мол, азербайджанцы не позволяют людям вернуться к своим родным. На этом фоне они нагнетают мнения, что их, армян, готовятся изгнать, подвергнуть этнической чистке. Этой цели служит и инцидент 4 апреля. Между тем, всем понятно, что если бы Азербайджан хотел, то давно создал бы ситуацию, при которой армяне сами покинули бы территорию нашей страны", - сказал Гусейнов.

По словам нашего собеседника, в происходящем велика вина российского миротворческого контингента. РМК, отметил он, работает под контролем своих кураторов в России. Глава сепаратистов Араик Арутюнян постоянно получает инструкции из Москвы по телефону, либо выезжая в Россию. Российская сторона боится, что значительная часть карабахских армян, разочаровавшись в сепаратистах и в отсутствии перспектив, начнут с приходом тепла покидать Карабах, выезжая в Армению, а затем в Россию и другие страны. По этой причине, подчеркнул политолог, введен запрет на выезд армян из зоны РМК. Потому что, если армянское меньшинство поредеет, отпадет всякая необходимость в присутствии миротворцев. И Россия не хочет терять такой рычаг, как армянский сепаратизм, через который на региональную политику пытаются влиять внешние игроки, считает Ризван Гусейнов. Карабахские армяне, по мнению политолога, упустили очередной шанс. Они не управляют ничем, и сепаратисты, которые стоят над ними, тоже ничего не контролируют и только выполняют заказы внешних сил.

"Уже дважды азербайджанская сторона пригласила армянскую общину на встречу в Баку, но сепаратисты наотрез отказались, а значит, дальнейший диалог пока что прекращен. Виноваты в этом и сепаратисты, и те внешние игроки, которые не хотят мира в регионе и заинтересованы в сохранении тлеющего конфликта, через который управляют ситуацией. Менеджмент конфликта является главной целью внешних игроков, и делают они это через карабахских армян, у которых нет никакой субъектности и воли. Видя все это, Азербайджан принимает меры - занимает стратегические высоты и меняет статус Лачинской дороги.

Все это происходит у нас на глазах и говорит о том, что ни карабахские армяне, ни Ереван, ни те, кто армянам покровительствует, не заинтересованы в мире. И ситуация, к сожалению, скатывается к эскалации. А значит, как и в 2020 году Азербайджан будет решать вопрос не дипломатическим, а военно-политическим путем", - сказал азербайджанский политолог и историк.

Лейла Таривердиева