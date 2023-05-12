Источник: Агентство международной информации Trend

Братские отношения между Азербайджаном и Израилем построены на тех идеях, которые продвигал Гейдар Алиев.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend уроженец Баку, вице-мэр города Холон - одного из крупнейших израильских городов, председатель Делового совета Израиль-Азербайджан Михаил Сутовский, передает Day.Az.

"Гейдар Алиев сделал очень многое для установления связей между Азербайджаном и Израилем. Наши братские и добрые отношения были заложены, построены на тех догмах, на тех идеях, которые претворял и продвигал Гейдар Алиев. Благодаря политике Гейдара Алиева между Израилем и Азербайджаном сейчас существуют очень тесные связи, стремительно увеличивается товарооборот, развиваются дипломатические отношения. Пожалуй, нет более надежных и верных друзей, чем наши страны и в этом колоссальная заслуга Гейдара Алиева. Благодаря его таланту, политическому видению выходцы из Азербайджана любят, помнят свою Родину и делают все для того, чтобы она процветала, и развивались связи между двумя странами. Я еще раз преклоняюсь перед этим великим человеком и хочу пожелать, чтобы Азербайджан процветал и все больше поднимался на мировой арене, а дружба между нашими странами только крепла день ото дня", - сказал он.

Михаил Сутовский также поделился своими воспоминаниями о великом лидере.

"С огромным удовольствием поделюсь своими семейными воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, о том периоде, когда я еще был совсем юн. Когда я был учеником, на один из праздников нас повели на площадь перед Домом правительства. Мне посчастливилось вручить цветы Гейдару Алиеву и поздравить его тогда с самым большим праздником Советского Союза. Больше воспоминаний о Гейдаре Алиеве связано с моим отцом. Папе больше повезло, так как он знал Гейдара Алиева лично, и они неоднократно встречались, были знакомы. Было немало добрых встреч. У меня хранятся фотографии со встречи моего отца с Гейдаром Алиевым. Папа часто приезжал в Баку и имел честь общаться с Гейдаром Алиевым. У нас дома хранятся как семейные реликвии подарки моему отцу от Гейдара Алиева", - сказал он.

По словам Михаила Сутовского, в 1996 году в Израиле вышла первая книга о Гейдаре Алиеве на иврите.

"Эта книга под названием "Гейдар Алиев: Портрет лидера" хранится в библиотеке имени М.Ф.Ахундова в Баку. На том экземпляре, который хранится в библиотеке имени Ахундова, есть автограф Гейдара Алиева. Это была вторая книга, изданная в Израиле о мировых лидерах. Первая была об американском президенте. Работа над книгой началась после возвращения Гейдара Алиева к власти в 1993 году, и работу вел мой отец вместе с группой выходцев из Азербайджана. Они выполняли свою работу любя, вспоминая все прекрасное и с чувством благодарности Гейдару Алиеву. Обычно книгу презентуют авторы, на мероприятие приходят те, кто хочет приобрести книгу с автографом автора. А Гейдар Алиев лично присутствовал на презентации со всем составом Кабинета министров Азербайджана. Книга является ценным пособием, чтобы донести до израильтян важный вклад, который внес Гейдар Алиев в развитие отношений между азербайджанским и еврейским народами", - сказал вице-мэр.

Михаил Сутовский подчеркнул, что несмотря на то, что он живет в Израиле более 31 года, является вице-мэром израильского города, все равно для него Родина - это Азербайджан.

"Несмотря на то, что я часто бываю в Баку, каждый раз хочется посетить те места, которые были любимыми в детстве - проехать мимо школы, пройтись по бульвару. Баку у меня в сердце и в крови", - сказал он.

Михаил Сутовский отметил, что Гейдар Алиев зародил в Азербайджане те добрые отношения, ту атмосферу, о которой даже сегодня вспоминают с ностальгией.

"При этом нельзя, конечно же, не упомянуть те последовательные шаги, которые сегодня предпринимаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как внутренняя, так и внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, еще больше продвигает Азербайджан и еще больше поднимает имидж республики на международной арене", - сказал он.