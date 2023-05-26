Закир Гасанов принял участие в военном параде в Грузии

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Грузии, в качестве почетного гостя принял участие в военном параде и церемонии приведения к присяге военнослужащих, проведенных по случаю Дня независимости страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Затем министр обороны посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, возложил к нему венок и почтил его память.

Военный оркестр Военного института им. Гейдара Алиева Национального университета обороны, участвующий в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии, выступил с концертной программой.