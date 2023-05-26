https://news.day.az/politics/1567916.html Закир Гасанов принял участие в военном параде в Грузии - ФОТО
Закир Гасанов принял участие в военном параде в Грузии - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Грузии, в качестве почетного гостя принял участие в военном параде и церемонии приведения к присяге военнослужащих, проведенных по случаю Дня независимости страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Затем министр обороны посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси, возложил к нему венок и почтил его память.
Военный оркестр Военного института им. Гейдара Алиева Национального университета обороны, участвующий в мероприятии по случаю Дня независимости Грузии, выступил с концертной программой.
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