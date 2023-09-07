Армения пытается опрадаться перед Россией

Армения в панике пытается в очередной раз оправдаться перед Россией за сомнительное дипломатическое поведение

После претензий Кремля в Ереване заявили, что вступление страны в НАТО невозможно по "техническим и политическим соображениям".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян.

"Армения открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства", - сказал он на брифинге.

При этом Ханданян выступил с критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, как он считает, "покинула Армению". Он также заявил, что у Еревана "много вопросов" к Москве.

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