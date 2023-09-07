Замглаву МИД РФ озаботили учения США и Армении

Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя совместные военные учения Армении и США, которые будут проходить в Армении с 11 сентября.

"Армения - наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз. Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников, союзников в Армении, на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности" - добавил российский замминистра.

Отметим, министерство обороны Армении объявило, что с 11 по 20 сентября на территории страны пройдут совместные военные учения Армении и США "Eagle Partner-2023".

Ранее мы писали о том, что решение Армении о проведении учений с США разгневало Кремль.