https://news.day.az/world/1595469.html Решение Армении о проведении учений с США разгневало Кремль
Решение Армении о проведении учений с США разгневало Кремль
Намерение Армении провести совместные учения с войсками США вызывает настороженность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Мы будем глубоко анализировать эти новости", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать планы Армении провести совместные военные учения с США.
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