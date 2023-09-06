Решение Армении о проведении учений с США разгневало Кремль

Намерение Армении провести совместные учения с войсками США вызывает настороженность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Мы будем глубоко анализировать эти новости", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать планы Армении провести совместные военные учения с США.