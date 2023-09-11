Задрипанный геополитик Ксения Собчак

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропаганда, кажется, переживает серьезный кризис. Если раньше интересы Армении в России продвигали люди, которые хоть и издали имитировали что-то похожее на знание, то сейчас основным действующим лицом стала Ксения Собчак.

Ксения Собчак, которая оказывается стала политическим обозревателем и политолухом, разошлась, комментируя геополитические сдвиги, о которых говорил Пашинян. Конечно, ничего в этом особо не понимая. И ее "анализ" не являлся критикой слов, позиции или мнения Пашиняна. Со стороны это было похоже на простое констатирование фактов.

И все бы выглядело как стандартная попытка анализа позици Еревана, реакции Москвы и возможных сценариев развития событий. Это было бы неудивительным, так как медиапространство России, по понятным причинам, заполнено анализами данного вопроса. Если бы не один момент, который может ускользнуть от внимания. В своем двухминутном "анализе" она выделила 10 секунд на еле заметную критику Азербайджана, которую можно было спутать с критикой некоторых лиц, которые "осмелились" поддержать Азербайджан во время 44-дневной войны, вопреки мейнстриму. Собчак покорилось интересное достижение - включить антиазербайджанскую пропаганду в видео, которое, по идее, должно было быть антиармянской пропагандой. Но сделано это было топорно, некачественно и, честно говоря, отдавало халтурой и второсортностью.

Ксения Собчак является очень интересным персонажем. Говоря откровенно, она входит в категорию тех "селебрити", которые знамениты тем, что они знамениты. И больше ничем. Ну кто она? Певица? Актриса? Специалист по международным отношениям? Нет, нет и снова нет. Она олицетворение синдрома Даннинга-Крюгера, считающая себе компетентной, но в реальности являющейся полным профаном в каком-либо вопросе.