Названы имена 10 человек, пропавших без вести в I Карабахской войне и чьи останки найдены на освобожденных территориях

Останки пропавших без вести в Первой Карабахской войне, найденные после 44-дневной войны, принадлежат 9 военнослужащим и одному гражданскому лицу.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Имена еще 10 пропавших без вести шехидов, судьба которых установлена:

◾ Тахиров Сейфулла Вейтулла оглы

◾ Атамогланов Абульфат Сабир оглы

◾ Гаджиев Тахсил Фикран оглы

◾Халафов Джахангир Мами оглы

◾ Маммедов Эльмар Ингилаб оглы

◾ Гасымов Вейсал Гасым оглы

◾ Ахмедов Риад Фикрет оглы

◾ Бабашов Алхам Тахир оглы

◾ Асадов Вугар Габиль оглы

◾ Нагиев Джахид Шафи оглы

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.