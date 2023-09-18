Азербайджан и Астрахань связывают интересные моменты истории нашей журналистики.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов в рамках встречи руководителей делегаций стран - участниц "Каспийского медиафорума - 2023" в Астрахани, сообщает Day.Az.

В форуме 18 и 19 сентября принимают участие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а в качестве наблюдателей - Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. В этом году тема форума - "Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов".

"Наши страны и общества, и соответственно наши медиа-пространства многое объединяет. Астрахань с Азербайджаном связывают интересные моменты истории нашей журналистики. Так, именно здесь, в Астрахани, в начале прошлого века выпускались некоторые азербайджанские газеты ("Hümmət" (1919-1920), "Bürhani-həqiqət" (1906-1911), "Haqq" (1914), благодаря которым местная аудитория имела возможность читать материалы и произведения, вышедшие из-под пера таких выдающихся азербайджанских литераторов, как Мамед-Саид Ордубади, Мирза Алекбер Сабир, Мухаммед Хади, Нариман Нариманов и многих других. Также здесь распространялись такие значимые азербайджанские издания, как "Əkinçi" и "Molla Nəsrəddin"", - сказал Ахмед Исмаилов.

Было отмечено, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана, с которым ведется активное сотрудничество практически во всех направлениях, и Астраханская область, в частности, играет особую роль в углублении этих отношений, реализуются различные программы и проекты в экономической и гуманитарной сферах, в медиа-пространстве.

"Залогом таких тесных и дружественных отношений между нашими странами послужили и личные отношения лидеров наших стран. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сыграл важную роль в установлении дружеских отношений с Россией, заложил основы стратегического партнерства между двумя странами", - сказал Исмаилов.

Он отметил, что Баку и Астрахань являются городами-побратимами.

"Нам приятно, что в Астрахани есть памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, и есть школа, которая гордо носит его имя, функционирует Азербайджанский бизнес-центр, что Азербайджан также вносит свой вклад в культурное процветание Астраханской области", - сказал Исмаилов.

Было рассказано об успешной деятельности Агентства развития медиа Азербайджана, в том числе на международной арене, и заботе государства о медиа-сфере.

"Шушинский Глобальный медиафорум, который проходил в июле в нашей культурной столице, в городе Шуша, был не только мероприятием в честь 148-летия азербайджанской национальной прессы, но и важной площадкой для мирового обсуждения вопросов медиа и международной коммуникаций. Сессии и дискуссии форума охватили темы будущего развития медиа, новых инструментов в журналистике, и инвестиционных и потребительских трендов в медиа. Эти обсуждения помогли нам лучше понять, какие изменения происходят в медиа и какие новые вызовы и возможности перед нами стоят. Форум также стал местом обмена передовыми практиками и инновациями. Мы видели, как разные страны применяют фактор медиа для достижения своих целей в области общественной дипломатии. Этот опыт вдохновляет нас на сотрудничество и развитие новых стратегий и активное участие в подобных международных платформах. Азербайджан как мультикультуральная страна с богатой историей и культурным наследием гордится своим опытом в области общественной дипломатии. Мы верим, что медиа - это мощный инструмент, способный сближать народы и культуры. С их помощью мы можем легко обмениваться информацией, идеями и опытом с людьми из разных стран и культурных контекстов. Социальные медиа как сильный фактор общественной дипломатии способствуют тому, чтобы границы между народами становились все более прозрачными. Они позволяют обычным людям выражать свои мнения, делиться своей культурой и традициями, а также учиться друг у друга. Этот двусторонний поток информации и диалог способствуют созданию более теплых и доверительных отношений между странами и их народами. Общественная дипломатия через социальные медиа имеет потенциал изменить мир к лучшему, сблизить народы и способствовать всеобщему пониманию", - сказал Ахмед Исмаилов, выразив признательность за теплый прием и организацию мероприятия.