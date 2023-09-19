Сепаратисты просят переговоры с Баку

Источник: Агентство международной информации Trend

Армянские сепаратисты в Карабахе просят сейчас начать переговоры с Баку, хотя Азербайджан это предлагал довольно давно и неоднократно.

Как передает Day.Az, на предложения Азербайджана к диалогу по реинтеграции армянского меньшинства Карабаха в азербайджанское общество главари сепаратистов отвечали отказом под различными предлогами.

И теперь, когда Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе, для обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, сепаратисты вдруг вспомнили о предложении Азербайджана.

Однако, они должны понять, что в сложившейся ситуации официальный Баку продолжит антитеррористические меры до тех пор, пока незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе не будут разоружены, не покинут регион и не будет распущен сепаратистский режим.