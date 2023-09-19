Китайские СМИ пишут о локальных антитеррористических мероприятиях Азербайджана

Китайские СМИ опубликовали сообщения о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, материалы на эту тему размещены на сайтах Центрального телевидения Китая, а также его англоязычного телеканала CGTN (China Global Television Network), официального издания Коммунистической партии Китая - газеты Global Times и др. медиаструктур.

В публикациях также нашел отражение факт гибели 6 человек в результате взрыва мины, заложенной незаконными армянскими вооруженными формированиями. Китайские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана пишут, что в рамках локальных антитеррористических мероприятий выводятся из строя лишь легитимные военные цели, гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью.