Армянские незаконные вооруженные формирования оставили боевые позиции близ населённого пункта Гаракенд

Появились кадры оставленной незаконными армянскими вооруженными формированиями боевой позиции близ населённого пункта Гаракенд Ходжавендского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.