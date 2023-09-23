https://news.day.az/politics/1600444.html Армянские незаконные вооруженные формирования оставили боевые позиции близ населённого пункта Гаракенд - ВИДЕО
Армянские незаконные вооруженные формирования оставили боевые позиции близ населённого пункта Гаракенд - ВИДЕО
Появились кадры оставленной незаконными армянскими вооруженными формированиями боевой позиции близ населённого пункта Гаракенд Ходжавендского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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