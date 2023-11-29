Мирный перекресток или агрессивные амбиции Армении?

Источник: Yeni Şafak на русском

26 октября 2023 года в Тбилиси состоялся Четвертый Международный форум "Шелковый путь", на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой проект "Перекресток мира". Основная идея проекта заключается в создании сети коммуникаций между Турцией, Азербайджаном, Ираном и Арменией, включая строительство транспортных маршрутов, кабелей и энергетических трасс. Однако за этим амбициозным проектом могут скрываться более сложные мотивы. Армения, стремясь заявить о мире и партнерстве в регионе, в то же время активно обновляет свой военный арсенал при поддержке стран, таких как Франция, Индия и США.

На фото проект "Перекресток мира", представленный армянским правительством

Используя термин "мир", Армения пытается скрыть свои истинные планы на Южном Кавказе. Немаловажно, что подобные проекты требуют высоких затрат, которых у Армении нет. Выступая с подобной инициативой армянское руководство даже не согласовало свою задумку с вышеуказанными странами. Всё это потому, что некоторые представленные Арменией планы на самом деле имеют иную подоплеку. Под лозунгом "коммуникационной инициативы" скрываются экспансионистские планы.

С одной стороны, Армения заявляет о мире и партнерстве в регионе, но с другой ее вооружают. Она не хочет мириться с новой геополитической ситуацией после II Карабахской войны и ищет поддержку со стороны глобальных центров силы, диверсифицируя свои контакты в сфере безопасности. Такими странами выступают Франция, Индия, США.

Экспорт систем вооружения из Индии в Армению свидетельствуют о том, что есть политические акторы, которые пытаются нарушить мир и безопасность на Южном Кавказе. Так, в сентябре 2022 года Индия получила от Армении заказ на ракеты, реактивные снаряды и боеприпасы на сумму $245 млн. В сентябре 2023 года Армения получила от Индии шесть артиллерийских установок ATAGS калибра 155 мм. . А в ноябре текущего года Индия поставит в Армению 30-мм и 40-мм гранаты, сообщают в в соцсети X (ранее Twitter). Новости аэрокосмической обороны Индии. Также, армянская сторона заключила контракт с компанией Zen Technologies на сумму $41,5 млн, который включает в себя поставки системы защиты от дронов (средства борьбы с беспилотниками) так и подготовку личного состава.

Индия будет придерживаться своей политической линии и, по-видимому, оказывать такого рода помощь в противовес Пакистану, руководствуясь принципом "кто не с нами, тот против нас". Также, Индия рассчитывает на возможность реализации экономических и торговых проектов. Газета The Economic Times Армения предлагает Индии создать дополнительный торговый путь для доставки грузов в России и Европу, который будет проходить через Черное море параллельно международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC) в обход Суэцкого канала.

Аналогичную поддержку оказывает и Франция, которая пытается активнее продвигать свои интересы в регионе. 3 октября 2023 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна совершила свой второй визит в Армению. Она объявила о согласии Парижа на заключение контрактов на поставку Армении военной техники. В связи с этими событиями, 23 октября 2023 года министр обороны Армении Сурен Папикян совершил визит в Париж. В итоге министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Сурен Папикян подписали документ о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны. Армения, без сомнения, использует отвлекающий маневр для наращивания военного потенциала. Предоставляя свою территорию для использования в качестве военной базы глобальных сил, она пытается выиграть время.

На фото министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Сурен Папикян во время встречи в Париже.

13 ноября, в итоге договоренности между двумя странами первая партия оружия, а именно многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat прибыли в грузинский порт Поти.

На фото французская военная техника направляется в Армению через Грузию, порт Поти.

Армения не стремится к миру с соседями и не планирует интегрироваться в региональные проекты. Она планирует построить логистический хаб для экспансии, а не для развития региональной торговли.

Чтобы обмануть своих соседей Армения развивает с Евросоюзом и США некие двухсторонние программы. 20 февраля 2023 года в Европейском союзе объявили о запуске двухлетней гражданской миссии в Армении (EUMA) в рамках общей политики безопасности и обороны. Вызывает большое сомнения, что такого рода миссии будут создавать условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. 1 ноября миссия наблюдателей ЕС в Армении (EUMA) открыла свою новую штаб-квартиру в Ехегнадзоре, сообщив, что количество патрулей EUMA вдоль армяно-азербайджанской границы с момента его развертывания в феврале этого года достигло 1000. Количество наблюдателей останется прежним - 100 человек. Без сомнения, наблюдения, а по сути, разведка ведется и в отношении Ирана. Эта страна решительно выступает против присутствия внерегиональных вооруженных сил в регионе, учитывая ее территориальную близость к Армении, считая, что деятельность подобных миссий представляет угрозу национальной безопасности Ирана. Во-первых, гражданская миссия наблюдателей ЕС открыла 6 оперативных центров в Армении (Капан, Иджеван, Горис, Мартуни, Джермук, Ехегнадзор). Это немалое количество. Во-вторых, географическая близость этих центров (исключая Иджеван) к границам Ирана является поводом, чтобы понять их истинные цели в отношении официального Тегерана: подрывная деятельность, сбор информации или подготовка внезапного вторжения. Очевидно, что Армения создаёт в регионе "очаг нестабильности". Не случайно начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Багери выступил с идеей направить иранских наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. Иран выражает недоверие к деятельности миссий, в которых участвуют западные партнеры Еревана.

На фото места расположения гражданской миссии наблюдателей ЕС в Армении (выделены красным).

Тактика резкого разворота Армении в сторону некоторых западных покровителей показывает ее слабость в регионе. Закупая оружие, приветствуя деятельность европейских миссий на своей территории, предлагая "мирные перекрестки" под предлогом якобы логистического сотрудничества, Армения дестабилизирует региональную безопасность.

Кроме всех вышеуказанных проблем есть еще одна - это Европейский фонд мира, а вернее его целенаправленная поддержка Армении. 15 ноября в Брюсселе Армения и ЕС приняли совместный пресс-релиз о Втором Диалоге по вопросам политики и безопасности. Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС привлечь к участию в миссии третьи страны. Стороны обсудили возможность продления миссии, а также нелетальной поддержки Армении через Европейский фонд мира. Это тот самый фонд, который оказывает военную поддержку Украине.

Внешняя поддержка Армении наблюдается и в последние дни. Так, 24 ноября Премьер-министр Никол Пашинян принял главу Службы внешней разведки Федеративной Республики Германия (BND) Бруно Каля. Эта встреча является свидетельством усиления западного "вектора" Армении.

С одной стороны, армянское руководство выступает с "Перекрестком мира", а с другой - становится пешкой в гибридной войне некоторых западных стран против Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

Таким образом, представленный Арменией план "Перекресток мира" является очевидным планом агрессии против стран региона, который будет препятствовать мирному процессу и региональной безопасности. Армения находится под внешним влиянием, а Запад в лице Франции и США вынашивают агрессивные планы в регионе Южного Кавказа.

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