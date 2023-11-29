Зангезурский коридор станет ключевой темой заседания совбеза Турции

Совет безопасности Турции сегодня проведет последнее в этом году заседание, где наряду с другими актуальными вопросами будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе, а также Зангезурский коридор.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TRT haber.

Заседание пройдет в Бештепе под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, в ходе заседания обсудят обстановку на Ближнем Востоке и помощь Палестине, а также проводимые турецкими военными операции по борьбе с терроризмом.

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