https://news.day.az/politics/1617978.html Зангезурский коридор станет ключевой темой заседания совбеза Турции
Зангезурский коридор станет ключевой темой заседания совбеза Турции
Совет безопасности Турции сегодня проведет последнее в этом году заседание, где наряду с другими актуальными вопросами будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе, а также Зангезурский коридор.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TRT haber.
Заседание пройдет в Бештепе под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кроме того, в ходе заседания обсудят обстановку на Ближнем Востоке и помощь Палестине, а также проводимые турецкими военными операции по борьбе с терроризмом.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре