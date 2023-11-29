В Ереване продолжают унижать армян из Карабаха

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наживаться на чужой беде это армянская национальная забава. В Армении хорошо знакомы с ее тонкостями и успешно их используют даже против собственных соплеменников.

В соцсетях появилось объявление о сдаче квартиры в центре Еревана. Квартира небольшая, с ремонтом, всеми удобствами. Сдается за 270 тысяч драмов (675 долларов в месяц) и ТОЛЬКО СЛАВЯНАМ.

Каждый владелец квартиры имеет право сдавать ее кому угодно и по выгодной для себя цене. Но в данном случае мы имеем дело не с правом владельца, а с дискриминацией огромного количества лиц армянской национальности, нуждающихся в жилье. Такие приписки к объявлениям предназначены вниманию карабахских армян, которых не хотят пускать на порог.

Добровольно сменивших место жительства с Азербайджана на Армению армян на "родине предков" вовсе не ждали. Они сразу попали в категорию граждан второго сорта. Мало того, что власти им сразу аннулировали армянское гражданство, так еще и общество ополчилось. В соцсетях можно встретить немало горестных историй об издевательствах и невнимании к псевдо-беженцам. Люди рассказывают, что им отказываются сдавать квартиры, а если и удается найти жилье по баснословной цене, то оно оказывается непригодным для жизни. То есть соплеменники делают все, чтобы сотня тысяч граждан Армении, незаконно проживавших в соседней стране, не переместились по месту своего гражданства, буквально выживают приехавших из страны.

С прибытием в Армению армян Карабаха, как сообщали армянские СМИ, цены на квартиры резко взлетели и превысили 700 долларов. Это неподъемная сумма для большинства карабахцев.

Но все это началось не с переехавших из Карабаха армян. Еще до этого, когда с началом войны в Украине, в Армению хлынул поток россиян, владельцы квартир отправили в бан соплеменников, отдавая предпочтение новоприбывшим. Судя по информации из армянских источников, арендаторов-армян стали выселять из снимаемых квартир, отдавая их россиянам по космическим ценам. Многие жаловались в соцсетях, что найти нормальную квартиру гражданину Армении, армянину стало практически невозможно. Армянских арендаторов владельцы жилья даже на порог не пускали, вывешивая объявления "СДАЕТСЯ РУССКИМ". Помнится, один житель Еревана рассказывал, что его семье пришлось трижды переезжать, так как собственники поднимали цену, и в конце концов они оказались на улице, так как новые расценки были им не по карману. Ну правда, может ли рядовой гражданин платить 1700 евро за квартиру в месяц? Большинство имеют зарплату в пять раз меньше этой суммы.

Более того, в условиях высокой безработицы даже вакансии стали раздавать приезжим из России, разворачивая от дверей собственных граждан.

Пожалуй, это все, что нужно знать о единстве армянского народа и отношениях внутри армянского общества.

А еще пытаются учить других...