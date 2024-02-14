Азербайджан передал Армении тела 173 военных

Азербайджан передал Армении 173 тела военных, ликвидированных в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан приветствует заявление одноименного органа Республики Армения в прессе о готовности к сотрудничеству в области определения судьбы лиц, пропавших без вести в военных действиях, и, как всегда, считает целесообразным объединение усилий в этом направлении.

"Следует отметить, что Азербайджанская Республика, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента (РМК) и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказала всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. В результате, после 44-дневной Отечественной войны были найдены и переданы Армении 1 713 тел, после военного конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской условной границе 12-14 сентября 2022 года - 157 тел, а после после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года - 173 тела военных", - говорится в сообщении Госкомиссии.

3 890 граждан Азербайджана зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне, и по состоянию на 01 января 2024 года идентифицированы останки только 25 из них.

В то же время Госкомиссия считает необходимым привлечь к процессу поиска мест захоронения пропавших без вести граждан Азербайджана руководивших боевыми действиями Армении до 1994 года полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений.

Государственная комиссия, еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия", - говорится в сообщении Госкомиссии.

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