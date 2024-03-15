Названо место проведения очередной встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Следующая, 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии состоится в Турции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Мы договорились, что наша следующая трехсторонняя встреча состоится в Турции", - отметил И.Дарчиашвили.

Министр также затронул вопросы, обсуждавшиеся на сегодняшней встрече.

"Мы придаем большое значение совместным региональным проектам, и все они обязательно должны быть реализованы в полном формате. Особенно важно наше сотрудничество в области транспортировки энергии из Азии в Европу и обеспечения энергетической безопасности Европы", - подчеркнул глава МИД Грузии.

В то же время, по его словам, в ходе встречи было уделено внимание реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южного газового коридора.

"Важно, чтобы наши страны углубляли сотрудничество, чтобы Средний коридор функционировал на полную мощность, и мы придаем этому большое значение. Мы должны поддерживать тесные связи для наращивания транзитного потенциала наших стран", - добавил Дарчиашвили.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

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