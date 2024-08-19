Азербайджан открыт к переговорному процессу с Арменией

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью газете "Известия".

По словам министра, Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Республикой Армения, однако придерживается той линии, что все те необоснованные требования, которые долгие десятилетия выдвигала Армения, должны быть устранены. При этом он подчеркнул, что это должно происходить не на уровне заявлений и деклараций, а должно найти свое отражение в юридически обоснованной форме.

"Мы открыты к переговорному процессу с Арменией. Мы для этого используем непосредственно двусторонний формат между Азербайджаном и Арменией. Также мы никогда не отказывались от различных площадок. Площадка Российской Федерации для нас всегда была приемлемой и мы готовы использовать данную площадку. В последнее время именно армянская сторона не давала на это согласие", - сказал министр.

Он упомянул, что основным вопросом для официального Баку является полный отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану, мирный договор должен устранить все потенциальные риски и возможности возвращения к этому вопросу.

"Ни для кого не секрет, что во всех основополагающих документах Армении все еще имеются территориальные претензии к Азербайджану, это неприемлемо, и это является основным препятствием для завершения процесса заключения мирного договора", - добавил Д.Байрамов.

Глава МИД также подчеркнул роль Президента РФ Владимира Путина в достижении договоренностей по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2020 году.