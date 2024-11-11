https://news.day.az/politics/1705868.html Генеральный секретарь ОТГ прибыл в Азербайджан для участия в СОР29 Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Генеральный секретарь ОТГ прибыл в Азербайджан для участия в СОР29
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев генерального секретаря ОТГ гостя встречали руководитель аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли и другие официальные лица.
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