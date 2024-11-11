Генеральный секретарь ОТГ прибыл в Азербайджан для участия в СОР29

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев генерального секретаря ОТГ гостя встречали руководитель аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли и другие официальные лица.