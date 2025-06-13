Члены ОТГ создают совместный механизм реагирования на ЧС

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашение об учреждении механизма гражданской защиты Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект об утверждении "Соглашения об учреждении механизма гражданской защиты Организации тюркских государств" был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.

Было отмечено, что "Соглашение об учреждении механизма гражданской защиты Организации тюркских государств" было подписано представителями правительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана 6 ноября 2024 года в городе Бишкек.

Целью механизма гражданской обороны Организации тюркских государств является создание общего потенциала реагирования на стихийные бедствия для удовлетворения экстренных потребностей во время бедствий и чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территориях государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, а также других государств.

Ранее сообщалось, что ОТГ подписала совместное коммюнике по вопросам семьи и соцполитики в Баку.