Папа Римский назначил нового посла в Азербайджан
9 апреля 2018 10:02 169
Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием в Азербайджане титулярного архиепископа Нови Пола Фицпатрика Рассела. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Радио Ватикана", передает Day.Az.
Отметим, что американский прелат и ватиканский дипломат Рассел с марта 2016 года исполнял обязанности посла Ватикана в Турции и Туркменистане.
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