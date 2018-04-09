Папа Римский назначил нового посла в Азербайджан

9 апреля 2018 10:02

Папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием в Азербайджане титулярного архиепископа Нови Пола Фицпатрика Рассела. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Радио Ватикана", передает Day.Az.

Отметим, что американский прелат и ватиканский дипломат Рассел с марта 2016 года исполнял обязанности посла Ватикана в Турции и Туркменистане.

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