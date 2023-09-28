Блогерша показала спасительный для мам трюк по устранению пятен ягод с одежды

Блогерша Бронте Таунс показала самый простой способ удалить пятна от ягод с одежды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Таунс - мать четверых детей, которая ведет блог о материнстве и делится с подписчиками лайфхаками на данную тему, в том числе с точки зрения организации быта. На размещенных кадрах женщина рассказала, что избавиться от упомянутых загрязнений получится с помощью горячей воды. Она продемонстрировала, как кипятит чайник и выливает жидкость на испачканную белую кофту, после чего красные следы от растений исчезают.

"Я попробовала данный метод на засохших пятнах от ягод, и все их удалось устранить", - резюмировала автор видео.