Блогерша посоветовала избегать одного типа верхнего одежды для спасения имиджа

Специалистка по этикету Амира Бессетт назвала удешевляющую образ женщины популярную верхнюю одежду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По мнению блогерши, отказаться стоит от стеганого оверсайз-пальто. "Ткань, дизайн и излишний объем делают его очень простым. Из-за этого такое пальто никогда не будет выглядеть стильно, изысканно или изящно. Оно не подходит даже для повседневности", - объяснила она.

Кроме того, эксперт призвала избавиться от курток, оформленных камуфляжным принтом. Она отметила, что данные модели верхней одежды больше подходят для службы в армии или для похода.

Также Бессетт считает, что для элегантного и стильного образа не подходят меховые пальто и куртки. "Меховая индустрия безумно жестока, а быть элегантной женщиной - это не только вопрос моды, но и вашего образа мышления", - заключила автор видео.